«При задержании ел листы из блокнота»: В деле о хищениях топлива Черноморского флота засветился высокопоставленный украинский мент

19.10.2021 13:49 (Мск), Севастополь, Виктор Орлов

Новости Украины

Бывший севастопольский милиционер Вячеслав Аброськин, не нашедший себе места в Крыму после 2014 года и перешедший на сторону бандеровского режима на Украине, ныне возглавляющий университет МВД в Одессе в чине генерала, засветился в коррупционном скандале, связанном с уголовным делом о масштабном хищении топлива с кораблей Черноморского флота.

Соответствующие материалы опубликовал лидер общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов, который добивается от прокуратуры возобновления расследования дела о хищениях, «заглохшего» после воссоединения Крыма с Россией.

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Басов опубликовал документы, датированные уже 2018 годом. В них один из фигурантов дела направил уже в российские контролирующие органы жалобу на действия еще украинских правоохранителей, обвиняя их в похищении ценностей при проведении следственных действий.

«Возвращение Крыма и Севастополя в состав России вызвало у большинства жителей нашего полуострова большую радость. Однако у проходящих по уголовному делу о хищении топлива с баз Черноморского флота Головенко, Якунина, Голышева и прочей компании эта радость, судя по всему, была особенной. С приходом России дело «спустилось на тормозах». Как минимум у Головенко появилось желание написать заявление о преступлении на правоохранителей, расследовавших эти хищения. И этот документ вызывает дополнительные вопросы. Господин Головенко указывает на похищение из его квартиры силовиками золотых украшений (изделий из золота и жемчуга), документов на катер (правда, этот катер мало чем похож на катер, зато очень похож на мини-танкер), ключи от Мерседеса, а также 305 000 долларов США, 590 000 гривен, 15 000 Евро. Что явно неплохо для простого электромеханика Черноморского флота! Как следует из документов, все это внушительное состояние (дома, транспорт и прочее) Головенко нажил именно в бытность его работы по профессии электромеханик, то есть ориентировочно с 2009 года по 2013 год.

В заявлении содержится и ссылка на то, что силовики «не побрезговали денежным пособием на ребенка-инвалида». Гражданин Головенко заявляет, что неоднократно обращался к правоохранителям по факту хищения у него ценностей и денег, однако, как следует из ответа прокурора Нахимовского района города Севастополя Гоголева, фактов обращений гражданином Головенко обнаружено не было. Апофеозом этой истории могут служить показания сотрудников оперативной группы, участвовавшей в задержании Головенко. Из них следует, что вышеуказанного гражданина во время задержания застали за непотребным занятием, а именно за поеданием листов своего собственного блокнота. Силовики вынуждены были прекратить это занятие по двум причинам: такие действия наносили ущерб пищеварению Головенко, но еще больший ущерб они наносили расследуемому уголовному делу. Из недоеденных бумаг одна выделяется особенно. Там черным по белому написано о передаче 40 000 долларов США некому милиционеру Амброськину, который не так сильно прославился розыскной работой в Севастополе, зато прославился активным участием в карательных операциях на Донбассе.

Одно только это уже достойно пристального внимания. Причем Амброськин, пользуясь своим положением, пытался почистить это уголовное дело от компрометирующих его документов», – комментирует Басов.