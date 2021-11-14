При Зеленском на 50% выросло число жалоб на дискриминацию по нацпризнаку

Новости Украины

Цыгане всё чаще обращаются с жалобами на мэров украинских городов, политиков и чиновников, выступающих с антиромской риторикой.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На 50 процентов увеличилось количество обращений по дискриминацией по национальному признаку. От всего количества этих обращений 33 процента – сообщения про нарушения прав граждан ромского этнического происхождения», – сказала Денисова.

Она признала, что среди украинских чиновников распространились антиромские настроения.

«Вынуждена констатировать, что продолжается распространение языка ненависти против ромского национального меньшинства. Примером этого являются случаи антиромской риторики со стороны органов местного самоуправления. Так, в июне 2021 года городской глава Ровно предложил ромам за несколько часов покинуть город, иначе их принудительно вывезут в Закарпатье. В августе этого года городской глава Дрогобыча на еженедельном совете проинформировал, что «центральная часть города Дрогобыч оккупирована цыганами и бездомными», – привела примеры Денисова.

Ранее в городе Торчин Волынской области Украины группа ромов избила экс-боевика «АТО». А в Киеве группа цыган избила ВСУшников.