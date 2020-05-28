При Зеленском секретные биолаборатории США продолжат свою работу на Украине

28.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на инициирование расследования деятельности биолабораторий США на территории Украины и жалоб в ООН со стороны некоторых политиков, при нынешней украинской власти вряд ли стоит надеяться на какие-то сдвиги в отношении этой проблемы.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«На Украине всё более набирает обороты скандал, связанный с тем, что потихоньку начинается открываться завеса над биолабораториями, которые фактически находятся в оперативном управлении со стороны Министерства обороны США.

Как мы знаем, недавно из целого ряда источников стало известно, что на территории Украины функционируют без контроля со стороны государства порядка полутора десятка объектов, которые могут являться потенциальной угрозой как для местного населения, так и для соседних стран и регионов. И самое удивительное в этом, что никто из официальных властей Украины не может точно сказать, что же там происходит, в этих лабораториях, а официальное разъяснение посольства США не даёт никаких ответов.

То есть здесь мы сталкиваемся с проблемой, во-первых, ограниченного суверенитета Украины, а во-вторых, потенциально возможных провокаций со стороны в том числе наших заокеанских партнёров, в том числе и против РФ, через подобные механизмы и лаборатории», – заявил эксперт.

«В принципе, очень адекватно, что ряд политических сил на Украине сейчас начали активную кампанию по попыткам выяснить, что же это за биолаборатории и что там происходит. Некоторые депутаты даже пытаются обращаться в международные органы такие, как ООН с целью того, чтобы международное общество посодействовало тому, чтобы было проведено действительно адекватное и честное расследование этой деятельности.

Но вместе с тем, конечно, можно констатировать, что при нынешней украинской власти эта проблема, по-видимому, будет сохраняться, но в перспективе её влияние и на страну, и на население может быть очень пагубным», – добавил Денисов.

Ранее депутат Верховной рады от «ОПЗЖ» Ренат Кузьмин рассказал, что он и его партия обратились с официальной жалобой в ООН, инициируя расследование деятельности американских лабораторий, за что, по его мнению, была совершена атака радикалов на офис лидера политсилы Медведчука, а также началось давление со стороны Генпрокуратуры.

При этом отметим, что сегодня Кузьмин сообщил, что в ООН подтвердили получение жалобы на незаконное функционирования на Украине американских бактериологических лабораторий.