Прибабахнутая Геращенко похвасталась новой выходкой

19.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко похвасталась, что на очередные переговоры по судьбе Донбасса в Минске направилась с желто-голубым браслетом, где написано: «Крым – это Украина».

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«Крым – это Украина! Азовское море тоже. Напомним об этом в Минске, где сегодня состоится последняя в этом году (всего-101) встреча.

Наши требования неизменны – деоккупация Донбасса, Черного и Азовского морей и Керченского пролива, немедленный допуск туда СММ ОБСЕ для осуществления мониторинга, освобождение всех украинских территорий, немедленное освобождение заложников… немедленный роспуск незаконных и нелегитимных «властей» в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – заявила Геращенко, комментируя опубликованное «селфи».

Напомним, что во время прошлого раунда переговоров в Минске представитель РФ Борис Грызлов демонстративно покинул зал, где украинская сторона начала зачитывать требования по Керченскому проливу и Азовскому морю – минская площадка предназначена для обсуждения только проблемы Донбасса.

Геращенко тогда также похвасталась, что украинская делегация на переговорах специально произносит «на России» вместо словосочетания «в России» – демонстрируя символическую месть россиянам, которые, вопреки требованиям украинского новояза, используют предлог «на Украине».