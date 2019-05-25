Приднестровье намерено оспорить украинские санкции

25.05.2019, Москва, Елена Острякова

Рыбницкий цементный комбинат (РЦК) намерен опротестовать решение Украины о введении импортных пошлин на цемент.

Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«В этом решении украинской межведомственной комиссии по международной торговле есть очень много спорных моментов, поэтому РЦК будет готовиться к опротестованию этого решения. Потенциал для опротестования существует, и мы будем бороться», – сказал министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.

Он уточнил, что поставки на Украину составляют 20% всех экспортных операций комбината.

21 мая Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России, Белоруссии и Молдовы. Для продукции РЦК пошлина составила 94,46%. Для сравнения, для Белоруссии – 57,03%.

Ранее Приднестровью удалось добиться снятия украинских санкций с Молдавского металлургического завода.