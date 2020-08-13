Пригретый у Лукашенко одесский перевёртыш жалеет, что Пегова не задавили БТРом

13.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Одесский писатель Всеволод Непогодин, некогда позиционировавший себя борцом с бандеровским режимом, но резко сменивший риторику после вызова на беседу в СБУ, и вновь ставший критиком Майдана после того, как был привлечен к агитации пиарщиками Александра Лукашенко, опубликовал восхищение действиями белорусского ОМОНа, избившего российского военкора Семена Пегова.

Об этом Непогодин написал в своем блоге, подчеркнув, что за поддержку Русской весны в Донбассе Пегов заслуживает того, чтобы быть раздавленным БТРом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал Непогодина «конченым ничтожеством».

«Я его у себя выгнал. Он же из тех, которые, по большому счету, оправдывали трагедию Одессы. А теперь он стал белорусом. Мерзкая скотина, ничтожество конченое. Его принимают в Белоруссии как украинского значимого политолога! Блины с икрой!» – прокомментировал Соловьев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне выборов в Белоруссии Непогодин появился в эфире местного ТВ – в беседе с поддерживающим Лукашенко политологом Александром Шпаковским украинский гость критиковал Майдан, белорусскую оппозицию и нахваливал Батьку.