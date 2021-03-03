Приключения предателей в России

03.03.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Уже несколько дней в Сети не утихает скандал из-за внезапного инсайта активистки Евромайдана и волонтера АТО Ирины Ангеловой из Одессы, которая сейчас гостит в России и восторгается ее величием.

Будучи ресторатором и медийной персоной, Ангелова отличилась тем, что в разгар кровавых событий на Донбассе не просто поддержала их, но и развела бурную деятельность по сбору средств для украинских карателей.

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Собственно, почти весь торгашеско-ресторанный «бомонд» поддержал в 2014-м переворот в стране. Отсюда, в том числе, и растут ноги у шутки о моральных уродах со светлыми лицами и тремя высшими образования — ну, не вяжется с этими качествами, например, одесский кашевар Савва Либкин, который майданил вместе с Ангеловой.

А что до тихих, просто занимающихся своим делом и не лезущих в политику рестораторов, то все просто: недавно из-за угроз поджечь и устроить погром в Одессе закрылась еврейская кулинария «Артель у Машковичей».

Но вернемся к Ангеловой. Собственно, одних пирожных «Визитка Яроша», выпуск которых она наладила на волне революционных событий, уже достаточно для характеристики ее личности. Как говорил главный герой фильма «Ворошиловский стрелок», с ней «давно уже все случилось».

Также мнение об этой даме можно сложить и по ее трогательным семейным фотографиям, которые она выкладывает в соцсети — то с Саакашвили в обнимку, то с Порошенко за общим столом. Кстати, бизнес — ресторан «У Ангеловых» — у нашей героини тоже семейный: она трудится вместе с сестрой и дочерью, которые разделяют ее взгляды.

И именно благодаря таким, как Ангелова — это я, ваша коллективная мама, берегиня, готовая накормить каждого одесскими «бичками» с «жагеной кагтошечкой», чтобы вы укрылись от российской агрессии под моим фартуком — и сформировался образ кровожадной России среди тупого обывателя, который и существует-то исключительно для того, чтобы набивать желудки. Торгашня, как это ни прискорбно, и стала маяком, на свет которого («за новымы тарыфамы») и потянулось революционирующее в кустах быдло. Одного только президентского пафоса для этого мало.

Но тут внезапно эта «берегиня» приехала в Санкт-Петербург и стала каждодневно выдавать в соцсетях порции дифирамбов в сторону «страны-агрессора»! Она посещает спектакли и мастер-классы российских рестораторов, которых, также внезапно, называет своими друзьями, и восторгается, восторгается!.. Абсолютно всем!

«Я в самом гениальном театре!». «За этот театр России можно простить многое, не все, но многое. Это мост, по которому мы пойдем к Миру». «Мы будем вместе, потому что любим друг друга!». «Восторг!». «Мишлен, иди сюда!!! Лучший ресторан России». «Все здесь не так, как мы можем думать».

Ангелову распирает от радости, ибо ее «новые друзья» делятся с ней кулинарными секретами, хотя своими фирменными «Визитками Яроша» она их почему-то не угощает. Ангелова получает эстетический оргазм от русской театральной школы. Ведь чего она добилась в Одессе — вышиванкового фестиваля, как торжества режиссуры? Навозного села на месте третьего города Русской империи? Конечно, она ужаснулась и попала, наконец, туда, где окно в Европу давно прорублено, в Питер! Ангелова попала к «своим»…

Естественно, это вызвало волну возмущений, особенно среди одесситов, которые вынуждены были покинуть родной город из-за политических преследований. По сути, в 2014 году их жизнь разделилась на «до и после», в определенном смысле она даже закончилась, так как невозможно воссоединить семьи, невозможно увидеться с родными, которых, к тому же, продолжают «прессовать» дома, на Украине, невозможно воскресить мертвых.

И заметьте, что это лишь политическая сторона вопроса, но есть же еще одна — коронавирусная. В то время, когда люди не могут пересекать границы, Ангелова путешествует без преград.

И куда, спрашивается, делась ее идейность? Почему в России она не побирается с просьбой помочь украинской армии? Вот смотрите, даже «выдатный» журнашлюх Дмитрий Гордон, как только добирается до телеэфиров, так тут же заявляет, что в Россию он — ни ногой, пока она ему не вернет Крым. Зато Ангеловой на этот принципиальный для патриотов вопрос плевать, и она изо всех сил подпитывается в России творческой энергией. Почему?

А потому, что суть-то — торгашеская, когда градус закипания патриотизма зависит не от помешательства на дремучем украинстве (эта весьма заразная болезнь тоже существует, но Фарион одесских рестораторов еще не кусала), а от количества денежных единиц. И все эти реверансы в сторону майдана — кормление изображающих протестантов бомжей, спонсирование АТО, были всего лишь игрой на опережение (бизнес и ничего личного). Сделаем вид, что свергаем «бандитскую власть», и нам зачтется — налоги снизят, а иностранный турист как хлынет за протухшими устрицами, как озолотит нас!..

Правда, одесситы (и не только) прекрасно помнят, как после Евромайдана забегаловки как раз и стали закрываться, как после 2 мая они разорились, ведь даже в разгар курортного сезона город был пустой, мертвый, парализованный ужасом — европейский турист боялся приезжать в Одессу, а русский, самый массовый, отвалился в связи с «крымнашем» и войной.

Собственно, далеко ходить не надо — пострадала и сама Ирина Ангелова: ее рестораны становились все меньше и перемещались все дальше от денежных мест возле моря. А еще трепыхавшихся добил карантин, когда общепит поставили в такие условия, что стало невозможно работать.

Не секрет, что все лето в Одессе митинговала торгашня «с хорошими лицами», решившая однажды, что разовая помощь в виде просроченных сухпайков, направленная в качестве благотворительного жеста воякам, раз и навсегда решит их проблемы.

Один из инициаторов этих митингов, уже упомянутый Савва Либкин и вовсе пробил очередное дно, заявив, что в стране «идет cпецоперация по убийству малого бизнеса», что у него «ампутируют» ресторан за рестораном, и сравнил происходящее с судьбой ветерана войны, Героя Советского союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко, потерявшей на фронте ноги и руки. А сейчас, изображая хорошую мину при плохой игре, он уже сам, якобы как курьер, развозит клиентам дешевые обеды, хотя еще недавно принимал в своем ресторане Зеленского.

Вот и Ангелова смекнула, что лучше уже не будет. Своими руками вышеописанная шобла добилась того, что сфера питания стала для народа недостижимой, и, как ни повышай стоимость своих «смаколыков» для избранных, а коммуналку все равно не покроешь. А в России… В России-то, оказывается, жизнь! Здесь люди про театры, рестораны и прочий культурный отдых, как выяснилось, не просто не забывали, а еще и всячески развивали.

И все украинско-патриотическое, наносное, посыпалось, как штукатурка с выкрашенного в желто-голубой сортира. На патриотизме денежки не заработаешь.

Я как-то уже упоминала, что украинцев просто так — не бывает, бывают только профессиональные украинцы. И истории одесских рестораторов — ярчайшее тому подтверждение.

Свои среди чужих, чужие среди своих. С руками в крови, которые не отмыть среди русских по обе стороны поребрика. А уж как там на питерские гастроли Ангеловой отреагируют ее коллеги по баррикадам — подвергнут остракизму, сожгут или, для начала, просто поместят на «Миротворец», мне все равно, если честно.

Раньше, когда деревья были большими, хлеб стоил меньше, а ценился больше, а еще выше ценилась честь, и у нас была одна общая Родина, таких называли просто — предатели! Они-то и составляют костяк так называемых украинских патриотов. Вот вам и вся «гиднисть».