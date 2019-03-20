Приковавший себя наручниками адвокат бывшего крымского министра вторые сутки ждёт судью

20.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Одиночная акция протеста адвоката задержанного на Украине по обвинению в госизмене экс-министра здравоохранения российского Крыма Петра Михальчевского Валентина Рыбина, который приковал себя наручниками в кабинете судьи, продолжается вторые сутки.

Об этом сам Рыбин сообщил на своей странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Отметим, что правозащитник приковал себя наручниками в знак протеста против отклонения апелляции изменить меру пресечения на домашний арест, чтобы дожидаться суда в тех же условиях, в которых находится его подзащитный.



«Двадцать четыре часа я нахожусь в Днепровском районном суде Киева и тупо жду, когда мне официально сообщат дату судебного заседания по делу моего подзащитного Михальчевского П.С., которого с 28.02.19 не допускают к правосудию, томя в застенке и перенося рассмотрение дела с интервалом в два месяца.

19 часов я провел прикованным в наручниках в кабинете судьи Марченко М. В., теперь уже более пяти часов я ожидаю это чудо в здании суда. За это время я так и не получил официального уведомления когда же произойдет следующее заседание, когда? Вторые сутки, я продолжаю!» – прокомментировал Рыбин обстановку.

Напомним, что подзащитный Рыбина Пётр Михальчевский стал первым главой Минздрава уже российского полуострова в марте 2014 года и пробыл в этом статусе до июня того же года, когда глава Крыма Сергей Аксенов настоял на увольнении чиновника. На полуострове его обвиняли в «крышевании» схем по линии Минздрава, а также злоупотреблениях с распределением гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Ранее на суде арестованный Михальчевский заявил, что не участвовал в референдуме по воссоединению полуострова с Россией, а после отставки проживает в Киеве, куда вернулся «домой».

«Себя виновным я не считаю. Я сюда вернулся, домой, осознанно. Никаких противоправных действий во вред суверенитета Украины я не проводил, в референдуме участия я не принимал и никоим образом я его не организовывал», — заявлял Михальчевский.