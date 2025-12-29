Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Гендиректор Клайпедского порта Алгиса Латакас заявил, что его предприятие готово возобновить перевалку белорусского калия, «если политики решат, что они снова легальны».

Он признал, что порт терпит большие потери из-за отказа от сотрудничества с «Беларуськалием», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стоит вспомнить, что в 2021 году Литва остановила транзит белорусских калийных удобрений через свои порты, хотя ее никто об этом не просил. США ввели санкции, но связанные с ними ограничения распространялись только на американские компании.

Сейчас США решили снять санкции, но непреклонная премьер-министерка Инга Ругинене отказалась пропускать белорусский калий через свои порты, потому что «причины для введения санкций никуда не делись».

Главный советник литовского президента Дейвидас Матулёнис выступил осторожней. Он заявил, что перевалка калия возобновится только, если американские солдаты останутся в Литве.

«Когда эти удобрения, по сути, станут американскими, будут предназначены для рынка США, то мы должны появиться в поле американских интересов, а не идти наперекор американцам», – сказал Матулёнис.

Смягчение позиции Вильнюса очень расстроило «кабинет» самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Там надеялись, что прибалты будут вредить их родине.

Бывшая политзаключенная журналистка Ольга Лойко призналась на «Еврорадио», что надеялась: Литва продержится хотя бы недели две. Теперь змагарам остается радоваться только тому, что снятие санкций якобы навредило России.

В 2021 году, когда были введены санкции, перевалку белорусских калийных удобрений взяли на себя российские порты в Ленинградской области, Мурманске и Тамани. РЖД перевозили до 12 млн тонн белорусских удобрений в год.