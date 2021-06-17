Принципиальное решение по Украине уже принято – юрист о саммите в Женеве

17.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На фоне последних событий, прошедшая накануне встреча российского и американского президентов в Женеве окончательно наводит на вывод, что решение между Россией и Западом по Украине уже давно принято.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила украинский юрист, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание, об Украине политики говорили меньше, чем о Навальном. Байден о ней говорил короче, например, чем о протяженности границы между Россией и Китаем. Пресса иностранная у Байдена вообще не спросила ничего об Украине. Вопрос не на повестке дня совершенно. И нельзя обвинять игроков в том, что они не занимаются интересами своих государств, а сидят и думают об Украине», – сказала она.

«Вы сказали, что «всё как у зверей». Если о зверях говорить, там всегда обижают слабых, кто не показывает зубы. А можем мы вот так выйти и показать зубы и сказать: вот, вы нас не поддерживаете, а мы вам какую-нибудь диверсию устроим, ядерное оружие восстановим или заквотируем ваш рынок, европейцы, и ничего покупать у вас не будем?», – спросила ведущая.

«Для того, чтобы даже думать о каких-то дипломатических, политических, военно-политических демаршах, нужно хотя бы субъектностью обладать. Понимаете? Зеленский только истерит, не надо это путать с какими-то дипломатическими заявлениями», – ответила юрист. «Мы с вами точно не знаем, о чем говорили главы больших государств на прекрасно освещенной торжественной встрече. Возможно, нас уведомят по дипломатическим каналам, а возможно – не посчитают нужным. Но по косвенным признакам, давайте посмотрим, что происходит вокруг Украины в последнее время – такое ощущение, что принципиальное решение по Украине уже принято. Смотрите. «Северный Поток» достраивается? Достраивается. Международные транши не приходят? Не приходят. Публичные похвалы, которые были так свойственны Украине после майдана – «молодцы, вы возродились как нация, какие у вас прекрасные реформы, потерпите, скоро будет светлое будущее», они исчезли. Как относятся к украинскому руководству? В Украину практически не приезжают дипломаты высокого уровня, а тем более – главы государств. Санду и Блинкен – это вынужденные похлопывания по ушам. Общие фразы – «мы за вашу территориальную целостность». Вот, на встрече, которая состоялась в Женеве, никто не «выразил озабоченность» об Украине, о мире – вообще ничего», – рассказала Лукаш.

Напомним, в ходе пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров президент РФ Владимир Путин, комментируя тему Украины, лишь напомнил о Минских соглашениях и резко высказался об украинском курсе в НАТО.