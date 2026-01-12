Принуждение к сделке от ЦРУ: ВСУ атаковали буровые платформы на Каспие

Анатолий Лапин.  
12.01.2026 09:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1865
 
Дзен, Россия, Терроризм, Украина


Украина объявила, что  атаковала две российские добывающие платформы в Каспийском море, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судя по распространенным кадрам, враг бил по объектам FPV-дронами, которые вряд ли могли преодолеть расстояние от Украины до Каспия.


«НАТОвская ЧВК «ВСУ» опубликовала видео ударов своими дронами по нефтедобывающим платформам российской корпорации «Лукойл» в Каспийском море. Если смотреть на географию, невольно приходит мысль о том, что дроны запускали с территории Азербайджана, естественно, при содействии режима Алиева. Несложно предположить, что, если для Алиева его Родина СССР является «периодом оккупации», вполне логично, что он предоставляет все необходимое для ударов по России», – указывает вынужденный покинуть Украину журналист Дмитрий Василец.

Обозреватель Юрий Баранчик подсчитал, что это уже пятая известная атака украинских БПЛА на Каспие. Он выдвигает версию, что дроны могут запускать не только из Азербайджана, но и «с гражданских кораблей в акватории Черного моря у берегов Грузии».

Автор специализирующегося на новостях ВМФ блога Battle Sailor предупреждает: «Действовать могут (и скорее всего так и есть) с территории «дружеских» Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Если падёт Иран, получим еще одного противника под бок».

К слову, Баку выгодны проблемы в российской энергетике – ранее Алиев на фоне антироссийских санкций предложил ЕС вкладываться в новые маршруты поставок из его страны в Западную Европу.

«Лукойл» не так давно был внесён США в санкционный список.

Газета New York Times перед новым годом сообщала, что удары по российским военным заводам и энергетическим объектам, осуществляемые якобы Украиной, готовит агентура ЦРУ. Дональд Трамп дал согласие на операцию, поскольку Владимир Путин последовательно отказывался от предложенных вариантов сделки по Украине.

