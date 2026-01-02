Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удары по российским военным заводам и энергетическим объектам, осуществляемые якобы Украиной, готовит агентура ЦРУ. Дональд Трамп дал согласие на операцию, поскольку Владимир Путин последовательно отказывался от предложенных вариантов сделки.

Об этом пишет газета New York Times в обширном материале о ходе переговоров по Украине, составленном по итогам беседы с 300 человеками, имеющими отношение к процессу.

Издание поясняет, что Кремль непреклонно намерен добиваться контроля над всеми регионами, включенными в Конституцию России, а также признания территориальных приобретений Западом.

«Мы испробовали все мыслимые и немыслимые идеи. Ни одна из них не сработала. И мы пришли к выводу, что, возможно, им просто нужно было сразиться друг с другом», – так неназванный европейский чиновник пересказал газете слова спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

На этом фоне давление на Россию осуществляется руками агентуры ЦРУ – при помощи диверсий и терактов.

«Директор ЦРУ г-н Рэтклифф последовательно защищал усилия своих офицеров, направленные на поддержку Украины. Он сохранил присутствие агентства в стране в полном объёме; финансирование его программ там даже увеличилось… Белый дом разрешил агентству продолжать делиться разведданными», – говорится в публикации.

Уточняется, что Трамп дал «разрешение ЦРУ и военным офицерам делиться разведывательными данными и оказывать другую помощь в нанесении ударов украинскими беспилотниками по важнейшим компонентам российской оборонно-промышленной базы».

«В их число входили заводы по производству «энергетиков» — химических веществ, используемых во взрывчатых веществах, — а также объекты нефтяной промышленности».

Трамп считает это рычагом давления на Путина.

«Когда кампания начала приносить результаты, Рэтклифф обсудил это с Трампом. Президент, похоже, прислушался к нему; они часто играли в гольф по воскресеньям. По словам американских чиновников, Трамп высоко оценил тайную роль Америки в нанесении ударов по энергетической отрасли России. Он сказал Рэтклиффу, что это даёт ему возможность отрицать свою причастность и даёт рычаги влияния, в то время как российский президент продолжает «дразнить его». По оценкам американской разведки, энергетические удары будут обходиться российской экономике в 75 миллионов долларов в день. ЦРУ также будет уполномочено оказывать помощь в ударах украинских беспилотников по судам «теневого флота» в Чёрном и Средиземном морях… «Мы нашли кое-что, что работает», — сказал высокопоставленный чиновник из США, но затем был вынужден добавить: «Как долго это продлится, мы не знаем».

По оценкам американских спецслужб, для полного занятия только Донбасса российской армии потребуется еще от 8 до 20 месяцев.