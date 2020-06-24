24.06.2020, Киев, Тарас Стрельцов
 
Происшествия, Украина, Экология
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Природа жестоко мстит Украине


Незаконная и бесконтрольная вырубка леса на Украине во многих областях Украины обернулась страшными катаклизмами – Херсонская область превращается в пустыню, а Карпаты страдают от наводнений.

Об этом на своей странице  в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Западной Украине бушует непогода, затапливает. А знаете, почему? Потому что они варварски уничтожают лес. И уничтожает сегодняшняя власть именно лес, ворует. А люди молчат, не понимая о больших последствиях – это только начало.

Нам природа отомстит. В Херсоне тоже жгут леса, в Запорожье, в Чернобыле. Везде эти мрази вырубают лес. Поверьте, для Украины это всё закончится очень трагично. И последствия мы скоро увидим.

Вернее, уже последствия есть – в Херсонской области засуха, пустыня возвращается. Вот и на Западной Украине Карпаты лысеют, и это большая трагедия», – пишет Журавко.


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