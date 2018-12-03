Вокруг чего грызутся майданщики: Херсонская область превращается в пустыню

03.12.2018, Херсон, Владимир Гладков

Скандал вокруг крышевания незаконной вырубки лесов в Херсонской области, стоивший должности «представителю Порошенко в АРК», набирает обороты – экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко обнародовал фотографии, свидетельствующие о масштабах преступной деятельности в регионе, соседствующим с российским Крымом.

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«Просто ужас. Вот последствия рук сегодняшнего человека, т. е. сегодняшней херсонской власти. Я неоднократно пишу и бью в набат. В город Цюрупинск (Олешки) скоро придет пустыня, которая ранее была уже в этих местах. Мне прислали эти фотографии. Барханы наступают, а лес отступает ввиду его варварского уничтожения. Хочу повторить. Этот лес садили еще в 50-е и 60-е годы прошлого века, в бытность СССР. И для того, чтобы он стал взрослым, нужно, чтобы прошли десятки лет», – заявил политик.

Он призвал жителей Херсонской области защитить лес.

«Если вы, жители этих районов Херсонской области не поднимитесь и не защитите наш лес от кощунственного уничтожения, он просто исчезнет… Неужели вы хотите вернуть время вспять, чтобы в центре Европы снова появилась безжизненная пустыня, как прежде? Хочу напомнить, что этот лес поднимает грунтовые воды, не дает образовываться песчаным бурям. Благодаря лесу мы в этих районах начали выращивать сельскохозяйственную продукцию, плодовые и овощные культуры.

Напоследок хочу вам сказать. Херсонцы, Матушка Природа нам этого варварского кощунства не простит. Она «отблагодарит» нас всех всякого рода болезнями и покарает самым неожиданным для нас образом. И мы все будем страдать от этого, а также и те поколения, которые будут после нас. Надо вставать с колен», – призвал Журавко.