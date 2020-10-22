Пришла пора декомунизировать Раду – Корнилов

22.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Институт национальной памяти Украины в рамках декоммунизации должен переименовать Верховную раду, которая была создана при СССР.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сейчас творится на Украине с декоммунизацией и десоветизацией? Там доходит до самого полнейшего маразма: они нашли колбасу «Радянська» в магазине. «Радянська» колбаса – значит «Советская». И целый государственный Институт национальной памяти делает заключение о том, что нельзя такое название, и нужно декоммунизировать колбасу.

Я всё думаю: а они знают, что на Украине советская власть никуда не делась? Что главный орган страны всё та же Верховная рада, на местах рады и так далее. Вы уж тогда и Раду декоммунизируйте и переименуйте каким-то образом. На Украине советский строй, у них по-прежнему Рады управляют, так чего вы к колбасе прицепились?» – сказал Корнилов.

Напомним, ранее в Киеве признались, что отказ от наследия Великой Отечественной войны, декоммунизация и законы против русского языка – это чудовищная манипуляция, направленная в первую очередь во вред Украины как государства.