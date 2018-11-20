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20.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, социальные протесты, Украина
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«Пришло время действовать» – протестующие заблокировали украинскую границу

Украинские активисты заблокировали границу с Беларусью в Черниговской области и с Венгрией на Закарпатье.

Об этом в своем блоге сообщил один из членов движения «Братья» Виталий Яхно.

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По его словам, движение через пограничные пункты заблокировано из-за действий правительства страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ждем всех, кому не плевать на зарплаты, цены на газ, бензин, дизтопливо, ЖКХ, новые налоги на старые авто, растаможка и весь геноцид происходящий в стране! Пришло время действовать, а не сидеть по домам, жаловаться на кухне или балаганить на площадях!», – написал он в своем блоге.

“Чтобы все по закону было, для особо “правильных”, все ходят на трассе только по пешеходному переходу”, – уточнил активист.

Ранее Верховная рада приняла в целом законопроект, который снижает акцизы на растаможку автомобилей, легализуя тем самым так называемые «авто на евробляхах», владельцы которых несколько раз устраивали акции протеста, перекрывая дороги в Киеве.

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