Замерзающие украинцы начинают блокировать трассы

19.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня жители города Смела Черкасской области, где был введен режим чрезвычайного положения из-за отсутствия отопления, грозят перекрыть дороги на Киев.

Об этом с места событий сообщает киевская интернет-газета “Страна”, указывая, что речь идет о трассах Н-01 и Н-16 по направлению к Киеву.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание отмечает, что мэр города Алексей Цыбко призвал собравшихся провести только превентивную, а не долгосрочную акцию.

Уточняется также, что 17 ноября все котельные Смелы заработали, но, как говорит мэр города, договор с НАК “Нафтогаз Украины” о поставках газа в город так и не был подписан, поскольку от местных властей требуют оплаты прошлых долгов.

Мэр полагает, что жители Смелы на это “не пойдут никогда”.

Чиайте также: «Держись, Манька, почалося!» – на Украине штурмуют облгазы.