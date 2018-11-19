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19.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
ЖКХ, Скандал, социальные протесты, Украина, Энергетика
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Замерзающие украинцы начинают блокировать трассы

Сегодня жители города Смела Черкасской области, где был введен режим чрезвычайного положения из-за отсутствия отопления, грозят перекрыть дороги на Киев.

Об этом с места событий сообщает киевская интернет-газета “Страна”, указывая, что речь идет о трассах Н-01 и Н-16 по направлению к Киеву.

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Издание отмечает, что мэр города Алексей Цыбко призвал собравшихся провести только превентивную, а не долгосрочную акцию.

Уточняется также, что 17 ноября все котельные Смелы заработали, но, как говорит мэр города, договор с НАК “Нафтогаз Украины” о поставках газа в город так и не был подписан, поскольку от местных властей требуют оплаты прошлых долгов.

Мэр полагает, что жители Смелы на это “не пойдут никогда”.

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