Приштина использует сербского коллаборанта для давления на «Сербский список»

23.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Председатель партии косовских сербов «Сербский список» Горан Ракич заявил о том, что сепаратистская власть Приштины пытается расколоть единство сербов при помощи сербских оппозиционеров-коллаборационистов.

Поводом для дополнительной атаки на политических лидеров косовских сербов стало недавнее избиение сына политика-коллаборациониста Ненада Рашича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В заявлении для СМИ Ракич указал, что атаки на «Сербский список» и сербскую общину были «организованы и заказаны Альбином Курти и проводятся через его приспешников, прежде всего, через Раду Трайкович и Ненада Рашича».

«Вчерашний инцидент, а точнее, инспирированная драка двух групп молодых людей, в которой пострадали несколько молодых людей, в том числе и сын Ненада Рашича, является результатом личного конфликта молодого человека, который продолжается уже несколько дней, и не имеет абсолютно никакого отношения к политическим действиям его отца, – сказал сербский политик. – Это правда, которая хорошо известна всем в Грачанице – и Рашичу, и Раде Трайкович, но они в очередной раз показали свою бесчеловечность и, посоветовавшись со своим патроном Альбином Курти, злоупотребили этим инцидентом и попытались ложью поколебать единство нашего народа. При этом надеясь выбить себе теплое местечко под крышей Курти, представив этот инцидент как политический».

Горан Ракич призвал соплеменников не вестись на провокации и сохранять спокойствие, так же как они сделали это во время недавних выборов.

Инцидент между подростками произошел накануне возле школы в Лапле, села сербского анклава Грачаница, в ходе которого восемнадцатилетний Никола Рашич серьезно пострадал – ему были нанесены удары арматурой по голове и выбиты несколько зубов. Вместе с другими пострадавшими молодой человек был госпитализирован. Косовская «полиция» по горячим следам задержала восьмерых подростков, которые были арестованы на 48 часов.

«Я понимал, что мне придется заплатить цену за те идеи, которые я исповедую, но я действительно не ожидал, что мой сын заплатит такую ​​противоестественную цену», – плакался Ненад Рашич в комментарии для косовского телевидения.

Понятное дело, что не оставил без внимания все произошедшее со своими ставленниками и сам лидер паналбанского движения «Самоопределение», вероятный будущий «премьер» Косово Альбин Курти.

«Мы с прискорбием узнали о том, что 18-летний юноша Никола Рашич был жестоко избит холодным оружием. Никола – сын Ненада Рашича, известного сербского демократического политика Косово. Похоже, что это нападение на Николу Рашича организовано и связано с его родителем, который не был сломлен и не раз подвергался давлению и угрозам со стороны Сербии. Вероятно, не сумев запугать Ненада Рашича, они избили его сына…

Я прошу правоохранительные органы срочно раскрыть это дело и привлечь преступников к ответственности, а также желаю Николе полного и быстрого выздоровления», – написал идеолог Великой Албании у себя в фейсбуке.

Ненад Рашич и Рада Трайкович плотно сотрудничают с сепаратистской элитой Косово, выступая от имени сербской общины за евроинтеграцию края. При этом, не обладая достаточной поддержкой общины, они традиционно нападают на «Сербский список», президента Сербии Александра Вучича, Россию и сотрудничают с прозападной сербской оппозицией.