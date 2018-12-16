НАТО серьезно наращивает присутствие в Черном море

17.12.2018

В 2018 году корабли НАТО на 50 процентов увеличили количество дней, в течение которых они находились в Черном море.

Об этом в интервью журналу “Український тиждень” рассказала помощник заместителя министра обороны США, руководитель отдела по вопросам отношений с Россией, Украиной, Евразией и Западными Балканами Лора Купер, побывавшая недавно с визитом в Киеве.

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По ее словам, вся поддержка Украины “осуществляется в международном контексте, в контексте НАТО”, а потому США оказывают помощь в подготовке ВСУ, чтобы те соответствовали стандартам НАТО.

“Что касается активности сил НАТО, то можем увидеть значительное увеличение их присутствия в Черноморском регионе за последний год. Статистика на самом деле впечатляет: в 2017-м страны-члены осуществляли патрулирование в Черном море в течение 80 суток, а в 2018 году уже имеем 120 дней патрулирования. Усилился и диалог по вопросам черноморской безопасности, который также очень серьезный”, – сказал представитель Пентагона.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.

Эту же просьбу в интервью немецкой газете Bild озвучил и президент страны Петр Порошенко. При этом, в Германии отвергли призывы украинской власти.

Также «ПолитНавигатор» привел заявление меджлисовского пропагандиста Айдера Муждабаева о том, что НАТО должно ввести эскадру своих кораблей в Азовское море через Керченский пролив, а если Россия не даст этого сделать, то заблокировать судоходство по проливу или закрыть для российского флота Босфорский пролив.