Украинская армия регулярно обстреливает мирных жителей ЛДНР из артиллерии, запрещённой Минскими соглашениями, и разрушает инфраструктуру Донбасса.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил боевик АТО, волонтер Дмитрий Лиховий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следственный комитет РФ постоянно открывает уголовные дела из-за обстрелов украинской армией гражданской инфраструктуры в оккупированных населённых пунктах Донецка. Когда наши хотят попасть в пункты управления сепаратистов, то иногда прилетает в гражданские дома.

В Новозавановке был обстрел, сами военные говорили, что это была ствольная артиллерия, потом уточняли, что 120-мм миномёты, но, так или иначе – это запрещённый Минскими договорённостями калибр. Там было повреждено три дома, мины упали в огороды, посекли заборы, деревья, хозяйственные постройки, но люди остались целыми. Это ещё один пример, когда в гражданскую инфраструктуру «прилетает» с украинской стороны» – сказал Лиховий.