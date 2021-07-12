Готовившие провокацию украинские снайперы подорвались на «дружественной» мине

12.07.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

В зане «ООС», пытаясь подготовить очередную провокацию, два украинских снайпера подорвались на «дружественной» мине.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В преддверие планируемой встречи Зеленского и Байдена, командование ССО ВСУ получило указания от руководства страны на проведение провокаций, с целью усиления информационной кампании по созданию образа «жертвы» российской агрессии», – говорится в сообщении.

При попытке проведения очередной провокации, в ночь с 10 на 11 июля, снайперская группа ССО ВСУ подорвалась на минном поле в районе села Новозвановка. В результате взрыва погибли двое всушников – младший сержант Муфий В.Н. и старший солдат Мельничук О.В.

«Данное происшествие в очередной раз доказывает хаотичное минирование местности боевиками и отсутствие каких-либо формуляров минных полей от недавно убывшей 92 бригады», – отметили в ведомстве.

Однако украинское командование не спешит сообщить о происшествии в СЦКК – взрыв на мине предполагается выдать за обстрел со стороны защитников Донбасса. Для этого даже привлечён журналист британского издания «The Times» Энтони Лойд.