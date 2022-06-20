Признание ЛДНР – шанс для Белоруссии

Новости Украины

Между Белоруссией и Донецкой народной республикой уже есть контакты по линии бизнеса. Определенная продукция поставляется и из ДНР в Белоруссию – и в обратном направлении.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, вызвав очередную истерику у белорусской прозападной оппозиции, которая сейчас призывает своих сторонников собирать «компромат» – примеры сотрудничества между Минском и Донецком.

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Пушилин также сказал, что ДНР выступает за дальнейшее развитие сотрудничества. Донецк интересует сельское хозяйство, поставки техники, поставки удобрений, металлургия, грузовики, тракторы, экскаваторы. Кроме того, в ДНР рассчитывают привлечь белорусскую сторону к восстановлению Мариуполя.

Надо сказать, что определенный интерес к Донбассу в последние дни проявляет и Белоруссия. 9 июня Мариуполь посетила делегация провластной Либерально-демократической партии Белоруссии во главе со своим лидером Олегом Гайдукевичем, а 15 июня туда же прибыл целый десант белорусской госпропаганды. Да и само интервью Пушилина вышло в эфир не где-то, а на главном государственном телеканале «Беларусь 1».

Безусловно, сотрудничество – как с Донецкой, так и Луганской народными республиками сейчас открывает большие возможности для Белоруссии. Восстановление Мариуполя, как и других населенных пунктов Донбасса, пострадавших в результате военных действий – это уникальный шанс для белорусской строительной отрасли и индустрии стройматериалов.

Белоруссия имеет неплохие цементные заводы, которые после многолетних убытков начали выходить в плюс в 2020-21 годах, но так и остались сильно закредитованными. Сейчас они страдают от санкций, но поставки в ЛДНР способны открыть им второе дыхание. Строительная отрасль в Белоруссии находится в глубоком кризисе. По итогам только 2021 года объем валового продукта в ней упал на 12,2 процента и продолжает снижаться.

Стоит ли говорить, что участие в превращении одного только разрушенного без малого полумиллионного Мариуполя в курортную жемчужину Приазовья способно обеспечить белорусских строителей крупными и выгодными подрядами на годы вперед?

И так – по многим позициям. ЛДНР нужно восстанавливать сельское хозяйство. У Белоруссии есть два крупных предприятия, выпускающие сельхозтехнику и «Беларуськалий», который попал под санкции и теперь имеет проблемы, поставив под угрозу благополучие 100-тысячного моногорода Солигорск. Донбассу нужно восстанавливать промышленность, Белоруссия имеет производство карьерных самосвалов на БелАЗе, который – тоже переживает непростые времена, и неплохую станкостроительную отрасль.

После введения санкций белорусская экономика несет серьезные потери. Россия в рамках импортозамещения эти потери отчасти компенсирует. Доля РФ во внешнеторговом балансе Белоруссии выросла с 49 процентов в 2021 году до 55,5 процентов по итогам первых четырех месяцев. Однако этого недостаточно. ДНР и ЛНР – это даже в границах до 24 февраля почти 4 миллиона человек. Огромный рынок, испытывающий острую нехватку товаров по многим категориям и ограниченный во внешней торговле. Его открытие помогло бы решить многие проблемы небольшой, в общем-то, белорусской экономики.

Есть, правда, одна проблема. Существующее положение дел может устраивать только малый и средний бизнес, осуществляющий разовые сделки на свой страх и риск. Для того, чтобы привлечь крупный бизнес и, тем более, госпредприятия, которых в Белоруссии среди флагманов промышленности большинство, должен быть решен на государственном уровне ключевой вопрос – вопрос о государственной юрисдикции над территорией.

Если белорусское государство официально признает народные республики, открывает там дипломатические и торговые представительства – крупным проектам будет открыт зеленый свет. До этого юридическая сила заключенных договоров остается сомнительной.

В свое время, отказываясь признавать российский статус Крыма, Белоруссия объясняла это опасениями потерять украинский рынок. Действительно, до недавнего времени Украина была вторым по объему товарооборота внешнеторговым партнером Белоруссии. Но после 24 февраля все изменилось. По итогам марта 2022 года товарооборот снизился на 97 процентов к марту 2021-го.

Учитывая то, что украинское государство сейчас узаконило откровенный грабеж собственности белорусского бизнеса на своей территории, рассчитывать на восстановление роли Украины как значимого партнера Белоруссии – не приходится. Как не имеет смысла оглядываться на возможные санкции Запада. Они уже есть, и глупо рассчитывать на то, что Запад их отменит.

Отказавшись признать российский Крым, Белоруссия упустила возможность поучаствовать в программах его восстановления и развития. Сейчас, в случае с ДНР и ЛНР, она получила второй такой шанс, причем в условиях, когда негативные внешние факторы прежней роли не играют, а внутренняя ситуация куда сложнее, чем в 2014 году.