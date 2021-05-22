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22.05.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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«Про «ихтамнет» речь не идет. Готовится не чекистская, а военная операция» – «ЗН»

Новости УкраиныСобытия этой весны показали, что конфронтация между Россией и Украиной переходит на новый уровень....

События этой весны показали, что конфронтация между Россией и Украиной переходит на новый уровень.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора›, пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Весной 2021 года произошел ряд событий, свидетельствующих о переходе конфронтации с РФ на новый этап. Речь идет о развертывании россиянами наступательной группировки на территории оккупированного Крыма и возле границ Украины; недавних официальных заявлениях руководства РФ о враждебной России украинской государственности и словах Владимира Путина о превращении Украины в антипод России, откуда постоянно будут поступать новости, требующие особого внимания, с точки зрения безопасности РФ», – пишет «ЗН».

Утверждается, что меры, направленные на подрыв украинской государственности, дальше все более открыто будут дополняться военным инструментарием.

«И раньше в отношениях с Украиной россияне не гнушались военным инструментарием. Впрочем, речь шла о скрытых операциях с четко определенными и четко ограниченными целями, как-то оккупация Крыма, бои под Иловайском или Дебальцевом, поддержка боевых действий в Донбассе. Теперь о заявлениях «ихтамнет» речь не идет. Готовится не чекистско-военная, а военная операция», – отмечается в статье.

Также автор опасается эскалации отношений США и РФ.

«Мы — первые, кто пострадает от нее. Другое дело, что и договоренность через нашу голову и за наш счет тоже не исключена», – говорится в материале.

Кроме того, издание признает, что помощь Украине со стороны США и других западных государств «будет ограниченной, а их военное вмешательство в конфликт с РФ будет оставаться маловероятным».


«Новая возможная война с РФ, вероятно, будет не очень похожа на боевые действия в Донецкой и Луганской областях Украины в 2014–2021 годах. Россияне определят более значительные цели. Может быть расширен арсенал средств, действия будут более маневренными, увеличится количество привлеченных подразделений и техники.

Украина должна готовиться к будущей, а не нынешней войне. В частности анализировать подходы россиян, их подготовку, сценарии и ход обучений и т.п. Надо активнее менять боевые уставы, установки и пр. Учиться. Перевооружаться. Помнить, что панацеи не существует. И даже территориальная оборона, которая крайне важна, не является таковой», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Госпогранслужба Украины заявила, что РФ лишь частично отвела ранее переброшенные границам войска.

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