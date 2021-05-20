Процесс вхождения Донбасса в состав России уже не остановить – эксперт

20.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Российские партии и политики заинтересованы в фактическом присоединении Донбасса к РФ, поскольку там уже живёт множество граждан России, которые являются избирателями московского истеблишмента.

Об этом в эфире телеканала «Union» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Российские партии и политики уже заинтересованы в своих избирателях – жителях ЛДНР. Причём понятно, что их количество будет расти и, в конечном итоге, их будет больше, чем в Крыму.

Поэтому качество политики будет меняться. Это уже не просто люди, которые где-то там живут и есть необходимость оказывать им гуманитарную, политическую и прочую поддержку – это твои собственные граждане и избиратели. Если в Донбассе работает российский рубль, если там построена комплиментарная российской экономика, создаются комплиментарные российским административные и военные структуры, и если там начинают жить российские граждане, тогда это рано или поздно станет Россией, и этот процесс уже не остановить», – заключил Ищенко.

Напомним, ранее в Донецке в рамках работы форума «Единство русских: защита прав и свобод» состоялось торжественное введение в обращение художественного почтового блока из трех марок, конверта первого дня и специального штемпеля первого дня, приуроченное к важному событию – ровно 500 тысяч граждан ЛДНР получили гражданство РФ.