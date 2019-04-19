Процесс выдачи российских паспортов Донбассу будет мучительным и долгим

19.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Жителям Донецкой и Луганской народных республик, вероятнее всего, будут выдаваться российские паспорта, однако этот процесс займет длительное время.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Диалог» высказал основатель бригады ополчения «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже была публикация в газете «Коммерсант» о том, что паспорта давать будут. И, по мнению многих, если в этой газете состоялась публикация, можно считать, что это, практически, правительственный орган. Не знаю, насколько это правда, и насколько этому можно доверять.

Я думаю, что этот процесс будет иметь затяжной характер, и одномоментно огромному количеству людей эти паспорта выданы не будут. Уже на сегодня заявляется, что эти паспорта будут выдаваться на протяжении пары лет в определенной последовательности: военнослужащие, государственные чиновники и дальше все остальные. Этот процесс будет объявлен, само объявление этого процесса будет иметь политическое значение.

Поскольку массовой выдачи сразу не будет, то никакого существенного влияния на нашу территорию не будет. Все это делается исключительно из соображений политической конъюнктуры. Когда обсуждались вопросы выдачи паспортов, то даже с российской стороны было достаточно много возражений, что вероятен отток наших специалистов и кадрового потенциала в Россию, поэтому те, кто возражал против выдачи паспортов, аргументировали именно этим…

Для тех, кто получит российские паспорта, это, безусловно, польза. Повторюсь, что процесс этот будет не быстрый, и мгновенного влияния мы не обнаружим и не увидим», – отметил он.

Напомним, ранее украинский экономист Александр Охрименко заявил в прямом эфире, что единственный способ остановки войны на Донбассе – это признание Россией ЛДНР и раздача российских паспортов.