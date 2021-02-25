Украинские наци продолжат бить полицию при перепуганном Зеленском

25.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский президент испуганно следует за подавляющим меньшинством населения, которое имеет влиятельных спонсоров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета» в материале, посвященном штурму офиса президента Украины сторонниками осужденного на семь лет праворадикала и убийцы Сергея Стерненко.

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Отмечается, что козлами отпущения в очередной раз стали полицейские, которые не получили от министра МВД Арсена Авакова приказа на подавление. При этом во время митингов против повышения тарифов или выступлений мелких предпринимателей полиция действует организованно и жестко.

«Можно быть уверенным, что «патриоты» продолжат бить полицию, пока на Украине процветает культ «майдана» – то есть отрицания государства и восхваления власти толпы, МВД продолжит возглавлять спонсор неонацистов, а президент Зеленский будет и дальше бояться криков под своими окнами, испуганно следуя за подавляющим меньшинством населения, имеющего влиятельных спонсоров. Вот и по приговору Стерненко скоро предстоит апелляция, которая, очень вероятно, закончится его освобождением», – не исключает газета.