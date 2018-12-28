Проглатывать Украину сподручнее кусками, а не целиком – Ходаковский

28.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Россия не должна бояться потерять Украину, которая уже и так потеряна.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-глава Совбеза ДНР и основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Вчера во время нашего “междусобойчика”, который мы называем “эфиром”, отвечая на один из вопросов по поводу Новороссии, я сказал примерно следующее: если России нужна вся Украина, то проглатывать её сподручнее кусками, а не целиком. Разрываясь между желанием “всей” Украины и осознанием, что при такой тесной её опеке со стороны Запада и абсолютно антироссийском тренде в её внутренней и внешней политике она недостижима, можно только смотреть на объект желания и пускать слюну”, – отмечает донецкий политик.

“Другое дело, что может не оказаться достаточно решимости для уверенных шагов и нужно играть в деланное благородство и изображать хорошую мину при плохой игре: вы, дескать, не понимаете, что если мы признаем ЛДНР, то это будет нервный срыв, и мы потеряем всю Украину… Чтобы что-то потерять – нужно это что-то иметь, а Украину можно не бояться потерять – она уже потеряна. Пора возвращать. К сожалению, политическая Украина, как всякая садо-мазо, понимает только язык Дебальцево”, – резюмирует Ходаковский.

Ранее он рассказал, как в Москве «свернули» Новороссию.

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