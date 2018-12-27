В Москве заявили, что Украина для России потеряна навсегда

27.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Блестящая операция по церковному расколу и разрыв Большого договора навсегда отрывает Украину от России.

Об этом в ходе пресс-конференции на тему: «Украино-российские отношения в 2018 году» заявил соучредитель агентства «Евразийский монитор», социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разрыв Большого договора подрывает и юридическую, и все другие основы для сотрудничества. Второе – блестяще проведённая операция по томосу, по расколу РПЦ на Украине. И давайте без кокетства – РПЦ полностью проиграла Украину. Её проиграли юридически когда кололи СССР в 91-м году, экономически проиграли, всё действия которые есть – это действия русского бизнеса, поддержка украинской власти – здесь не будет тоже никаких сантиментов, и на руку России в долгосрочной перспективе это точно не пойдёт. Третий момент – это то, что политически полностью проиграна ситуация… Ну, Украина потеряна, конец 2018 года – Украину Россия потеряла навсегда», – заявил Копатько.

По его словам, «что-то на каких-то обломках, на каких-то новых условиях может быть создано», но при этом миллионы людей останутся врагами.

В свою очередь главный редактор издания “Украина.ру” Искандер Хисамов отметил, что сама Украина не даст о себе забыть России.

«В России сейчас, особенно в российском истеблишменте многие бы обрадовались – потеряла, и Бог с ней, забыть бы. Но Украина не даст о себе забыть, и она никуда не потерялась, опять же – к сожалению многих российских людей, и она будет ещё много лет определять многое в российской политической повестке, и в российской военной политике, и в идеологической», – добавил Хисамов.