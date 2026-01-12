Прогноз миллиардера: Рубль будет крепким, а ставку ЦБ понизит

Елена Острякова.  
12.01.2026 17:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 128
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Сюжет дня, Экономика


2026 год станет «предрассветным» для российской экономики, ей нужно «просто выстоять», и начнется экономический рост.

Об этом долларовый миллиардер, занимающий 57-е место в списке «Форбс», совладелец компании «Технониколь» Сергей Колесников заявил в интервью Ольге Благовещенской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

2026 год станет «предрассветным» для российской экономики, ей нужно «просто выстоять», и начнется экономический...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В 2026 году я не жду каких-то серьезных перетурбаций. В финансовом аспекте не будет никаких девальваций, рубль будет крепким, а если будет снижаться, то плавно. Я жду снижения ставки ЦБ РФ. Медленного, но снижения. Я жду медленного, но роста экономики — примерно 1,5%.

Страна будет перестраиваться. Сейчас мы как бы в скорлупе, немножко сжаты под этим прессом. Но это нас нисколечко не сделает слабее, а скорее заставит реанимировать те отрасли, которые мы 20-30 лет не развивали: судостроение, авиастроение, радиоэлектронная промышленность», – сказал Колесников.

Он также прогнозирует заключение мирного договора по Украине к концу года, за которым последует рост потребления и приход инвестиций. Однако санкционное давление, по мнению миллиардера, останется, потому что политика России в отношении Запада не изменится.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить