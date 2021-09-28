Прогноз: Немецкие «Зеленые» пожертвуют антироссийской повесткой

28.09.2021 08:39 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Для основных парламентских партий Германии прагматичные отношения с Россией – мейнстрим, поэтому партия «Зелёных» откажется от своей антироссийской повестки и займётся более приоритетными вопросами.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Сергей Шеин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что самое важное, что для ХДС, ХСС и СДПГ мейнстрим – сторонники прагматических отношений с Россией, и это является константой, что даже если «Зелёные» придут к власти, отношения Германии с Россией не пойдут резко вниз. Я занимаюсь исследованием европейских партийных систем и в принципе интересный факт, что такие антисистемные партии, когда попадают в правительство, начинают действовать в ключе мейнстрима», – считает эксперт.

«Такие партии отказываются от более радикальных элементов своих программ, так сказать расторговывают элементами свои программ и решают, чем они могут пожертвовать, а чем нет. В принципе отношения с Россией – та тема для «Зелёных», от которой они легко откажутся, потому что для них есть более приоритетные темы», – сказал Шеин.

Напомним, что по итогам состоявшихся парламентских выборов в Германии блок ХДС/ХСС показал худший результат в своей истории.