Пропагандист Коломойского объяснил, чем Навальный полезен Украине

18.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на то, что протесты в поддержку осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального фактически сошли на нет, он уже принёс пользу Украине.

Об этом в своём видеоблоге заявил живущий в Москве пропагандист принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас я не вижу ни одного шанса, чтобы протест Навального дал какие-то результаты, его уже фактически задушили. Самое главное, что в России задержали десять тысяч человек за неделю – это национальный российский рекорд, но этого недостаточно, потому что на улицу вышло мало людей и последние опросы говорят, что количество тех, кто хотел бы принимать участие в протестах в России, уменьшилось.

В любом случае, от Навального для Украины уже есть польза, потому что будут санкции против России, а чем они будут беднее, тем меньше у них будет денег на танки», – сказал украинский пропагандист.

Он подчеркнул, что российская власть всё держит под контролем, и даже западные санкции не смогут сдвинуть её поколебить.

«Они даже не испугались, я вообще смотрю на эти протесты, как на российские манёвры внутренних войск и ОМОНа. Сейчас они всё контролируют. Посмотри на золотовалютные резервы России, у Путина официально бабла много в государственном бюджете.

С такими санкциями, как сейчас, Россию не сдвинуть. Нужно продолжать секторальные действия, ограничения для российских госкомпаний и отказ от российского углеводорода, и так далее. Для этого Запад сам должен быть готов для экономической холодной войны с Россией», – заключил Цимбалюк.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что за минувшие семь лет Российская Федерация выстроила такую модель экономики, которую не поставят на колени никакие санкции.