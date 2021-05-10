Прорывов на встрече Путина и Байдена не предвидится

10.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Встреча президентов США и России, скорее всего, пройдет в июне, но вряд ли по ее итогам будет решено что-то существенное.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает глава Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

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По его словам, место переговоров лидеров США и России будут привязаны к поездке американского президента в Брюссель 14 июня.

«Не надо ждать от такого рода переговоров, что на них будет что-то решено. Для Байдена в начале его президентства это своего рода ознакомительная встреча. Другое дело, что нынешняя администрация довольно быстро решилась на саммит с президентом России. Тот же Трамп тянул два года после прихода в Белый дом. Прорывов ждать не стоит, поскольку они случаются, когда к ним готовятся. Однако, если встреча состоится, надо будет уже исходить из того, как она пройдет и чем закончится», – сказал Гарбузов «Известиям».

Напомним, что ранее президент США опустился до грязных оскорблений российского лидера Владимира Путина, после чего посол России был отозван из Вашингтона.

Затем Байден позвонил Путину и предложил встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить проблемные вопросы в отношениях двух стран.