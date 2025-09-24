Против кого направлена СВО и кто действительно оккупировал Украину

Лавров заявил, что Россия постепенно отходит от термина «недружественные страны», поскольку многие в России понимают, что для нас нет недружественных народов и стран, есть только недружественные правительства некоторых государств.

И это довольно положительный момент. Ведь даже у нас в Партии члены «Единой России» ДНР не первый год подчёркивают, что западные народы не хотят войны и противостояния. К этому их пытаются подтолкнуть люди, стоящие у власти.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Вспомнить хотя бы итальянскую акцию, в рамках которой по всей Италии развесили плакаты с надписью: «Россия нам не враг». После этого итальянцы побеседовали с нами через телемост, когда мы в рамках проекта от ОД «Донецкая Республика» по всему Донецку развесили плакаты с надписью «Народ Италии — не мой враг».

Это была наглядная демонстрация того, что в Европе нет агрессивных настроений. Все хотят мира и дружбы, как и в самой России, где понимают, что народ Украины нам не враг. Спецоперация идёт против киевских властей, которые толкали Украину в НАТО и с помощью своих бандеровских приспешников истребляли жителей Донбасса.

Впрочем, эта война идёт одновременно с чем-то меньшим, чем Украина, и с чем-то большим.

Меньше Украины — это тот самый бандеровский режим, к которому сама Украина не сводится. А выпестовали его люди, тесно связанные с инвестиционными фондами BlackRock, Vanguard и State Street.То есть, эта спецоперация не против Украины и даже не столько против бандеровского режима, сколько против нашего извечного геополитического противника в лице англосаксонских объединений, которые себя определяют как нашего экзистенциального и метафизического противника, а русских — как главного врага. Ведь установление контроля над Россией было поставлено в качестве их задачи ещё задолго до того, как они объединились в эти фонды.

Англия ещё до того, как называться Великобританией, хозяйничала вместе с голландцами в торговой сфере Руси, пока в 1649 году царь Алексей Михайлович не выгнал английских купцов за убийство английского короля Карла I. Что и стало началом проекта «русофобия». К слову, русский царь был единственным европейским монархом, который осудил убийство Карла I.

Именно англичане запустили проект «русофобия», который стал особенно актуален после Наполеоновских войн, когда стало понятно, что победитель Наполеона может встать на пути Великобритании. Именно тогда на Западе сформировался тот властный трёхглавый субъект, который в различных формах существует по сей день. Это государство-гегемон, коим тогда была Великобритания, а сейчас США, финансовый капитал и закрытые наднациональные структуры в виде братств, товариществ и других клубов по общим интересам, вроде модных в то время масонских лож.

Эти три структуры объединились в одну целую наднациональную силу, у которой вместе и по отдельности была глубокая обида на Россию. И одна из самых больших обид была именно у западного финансового капитала. Ведь в 1814 году во время Венского конгресса сторонники Ротшильдов закидывали удочку для создания того, что сегодня можно было бы назвать мировым правительством. Однако царь Александр I эти планы поломал, а вскоре в России начали запрещать и сходки масонов.

В обиде на Россию были все трое: Великобритания получила серьёзного соперника, финансисты были отстранены от управления, а клубы по интересам просто запрещены в России. В итоге Россия и русская монархия стали врагом для этого единого коллективного трёхглавого субъекта. Ведь именно русские на протяжении всей истории много раз мешали их планам и частенько возвращали странам Европы их монархов и суверенитет. Именно это не нравилось тем финансовым элитам, которые сегодня стоят за BlackRock, Vanguard и State Street.

К примеру, война 1812 года и была спроектирована этими финансовыми элитами, которые привели Наполеона к власти и свергли монархию. Через Наполеона они подмяли под себя европейские королевства, княжества, коалиции и различных легионеров, которые вошли на территорию Российской империи. Мы разбили армию Наполеона, вернули Франции монархов и суверенитет европейским субъектам.

Однако такое положение вещей продержалось недостаточно долго и всё в том же веке они вновь потеряли свой суверенитет. Ведь с этим боролась практически только одна Россия, чем постоянно мешала этим наднациональным элитам.

Русские всегда выступали противовесом в этой борьбе и вырывали европейские страны из-под влияния финансовых наднациональных элит и возвращали им независимость. И с тех пор практически ничего не изменилось. Политика англосаксов крутится вокруг уничтожения России чужими руками: то руками немцев, то руками украинцев или любыми другими руками, вроде афганских. Главное, чтобы эти руки могли держать автомат.

В результате наднациональные структуры наконец добились своего и разрушили Россию в лице Советского Союза. Однако, как оказалось, Россию они рано сбросили со счетов. Полуколониальный режим Ельцина не смог окончательно добить Россию, ведь она оказалась слишком велика и имела суровый характер населения.

Русские не могли себе позволить быть чужими приказчиками и слугами. Да и не могла страна, имеющая ядерное оружие и такую богатую историю, стать чужим ресурсом.

Поэтому усилия коллективного западного субъекта легли в плоскости бывших советских республик, где Украина была самым важным куском географии. Однако игра наднациональных элит Запада не сводится к странам и к их интересам. Равным счётом, как к интересам Америки и Великобритании на Украине. Они имеют свой собственный курс, где государства не представляют никакого интереса, ведь для финансового капитала важна только власть, а страны и земли для них – это дачный участок.

Поэтому неудивительно, что сегодня на Украине хозяйничают транснациональная корпорация BlackRock и прочие игроки из Vanguard и State Street, которые под шум войны скупили практически всю Украину за самую низкую цену: от земли, недр и промышленности до энергетики и самих украинцев, которых легко пускают в расход для войны против России.

Не зря Лавров заявил, что термин «недружественные страны» является неверным. Ведь, по сути, именно правительства стран и финансовые элиты Запада реализуют собственные интересы на Украине. Народы Запада, как и самой Украины, не имеют к этому никакого отношения. Для Украины вообще будет гораздо выгоднее, если победит Россия, ведь первые оккупанты на Украине – это те самые финансовые элиты, которые загнали Украину в долги до седьмого поколения и диктуют для неё свои правила.

Если победит Россия, то самое главное, что произойдёт: перестанут гибнуть люди, долги населения перед банками будут списаны, как и долги за газ, свет, тепло и воду тоже будут погашены государством, как и на других освобождённых территориях. Да и цены на бензин, газ и электричество станут такими же, как в России, а значит, гораздо дешевле. Начнётся восстановление украинской инфраструктуры, как это происходит в других освобождённых регионах. Снесённые исторические и культурные памятники будут возвращены на свои места.

Откроются границы, а в Китай, Турцию, Индонезию можно будет ездить без визы, как и в ряд других тёплых туристических стран, список которых колоссально пополнится с развитием БРИКС и ШОС. А всё присвоенное западным капиталом в лице BlackRock, Vanguard и State Street снова станет достоянием народа, потому что все внешние договоры с 2014 года будут признаны недействительными.

Да и колоссальный госдолг в 254 с лишним миллиарда долларов будут отдавать Западу те, кто туда сбежит. Этот внушительный долг больше не будет бременем для украинцев. Ахметов, Порошенко, Коломойский, Тимошенко, Турчинов, Зеленский, Кучма и остальные пинчуки с вакарчуками в будущем могут предстать перед судом и понести наказание.

Как видим, для украинцев гораздо больше выгоды в победе России, чем наоборот. А это в очередной раз подчёркивает, что истинный оккупант Украины – это как раз те наднациональные элиты и политики, что ими управляются.