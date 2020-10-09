09.10.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Великобритания, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Провал Беломайдана спас Зеленского от полного забвения в Европе


ЕС оказывает Киеву хоть какое-то малейшее содействие только потому, что на фоне событий в Белоруссии опасается потерять влияние на Украину.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил зампред зпрещенной в РФ националистической партии «Свобода», бывший вице-спикер Верховной рады нацист Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я опущу на грешную землю, чтобы мы не говорили о заслугах – «ох, как нас полюбила Европа». Максимально прагматично, геополитически…

Эти события сегодня произошли, на мой взгляд, только потому, что произошли события в Белоруссии. Практически Европейский Союз потерял влияние на Белоруссию. Учитывая то, что на сегодняшний день влияние Московии – и политическое, и военное – очень активно на Украине, Европейский Союз как очень прагматичный институт, максимально прагматичный, понимает, что если не притягивать к себе Украину, влияние России может усилиться.

Поэтому этот саммит (двусторонний саммит Украина – ЕС– ред.) показывает, что украинской власти нужно максимально использовать сегодняшнее время, используя то, что с Европейской унии вышла Великобритания. И сегодня она формирует свою политику, свой порядок дня, и она хочет показать свою мощь, это нужно тоже максимально эффективно Украине использовать», – спохватился националист.


«Поэтому большой заслуги в этом саммите с украинской стороны точно нет, но есть сегодняшний порядок дня политический, геополитический порядок дня, который очень эффективно, очень быстро нужно использовать. Это в национальных интересах Украины», – торопит Кошулинский.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты признали результаты саммита как полностью провальные, никакими сенсационными для Украины итогами данная встреча не завершилась.

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