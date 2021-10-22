Проверка на прочность: Избежит ли наказания автор кощунственного перфоманса

22.10.2021 12:29 (Мск), Москва, Платон Беседин

Ну что же, прямо сейчас российские силовики проходят нешуточную такую проверку на прочность. А вместе с ними испытывается и вся система безопасности в РФ.

Помните существо под названием Руслан Бобиев? Нет, ну и хорошо. Однако придётся мне немного напомнить. Этот недалёкий персонаж решил хайпануть и устроил перформанс (определение не моё) на фоне православного храма Василия Блаженного. Значит, он стоит такой гордый, сзади купола и кресты, а на коленях перед ним, типа делая то самое, расположилась девушка в форме полиции. Фу, дрянь! И глупость!

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Вообще в иные времена за такое в отделениях обрабатывали хорошенько дубинками так, чтобы не оставлять следов. Но сейчас у нас везде правозащитники, так что Бобиев спокоен. Правда, успел раскаяться. Но! Прошло немного времени – и Руслан свои показания изменил. Его быстренько перевели с особого режима на общий.

Возможно, связано это с делом Идрака Мирзализаде. Этот как бы комик оскорбил русских людей в своём выступлении, после чего такие же пентюхи, как и он, запустили акцию «Идрак – не враг», дали концерт и заработали денег. Ничего личного – только бизнес, угу. Так вот, Идраку пожизненно запретили въезд в Россию. Однако его адвокат подал апелляцию – и суд её удовлетворил, попросив изменить пожизненный запрет на что-то более разумное. Хотя, спрашивается, если Идраку так омерзительны русские люди, то пусть зарабатывает в других местах, не правда ли? Но и Бобиеву теперь не грозит серьёзное наказание. Говорят, могут и оставить его в России.

И тут надо понимать вот что. У нас привыкли извиняться перед кем и перед чем угодно, но только не перед русскими людьми, исповедующими традиционные ценности. Их оскорблять можно и даже модно. Таким, как Идрак. Таким, как Бобиев. И можно, конечно, взывать к совести, можно апеллировать к морали, но боюсь, что ничего, кроме силы, эти существа не понимают. Не способны просто. И потому, наказывая их, суд делает главное: отсекает подобные случае в будущем. Как с Pussy Riot в своё время. Ну да, пошумели. Только где сейчас «пуськи»? На свалке истории, бесполезные и забытые. А если при этом судебном процессе отсечь лишнюю шумиху, то будет вообще хорошо. Задумаются хайпующие в будущем.

Хотя и удовлетворённую апелляцию Идрака, и «отказку» Бобиева, ясное дело, стоит рассматривать в контексте недавнего возвращения мигрантов в Россию. Кто-то очень влиятельный лоббирует интересы подобных персонажей: с одной стороны, атакуя традиционные ценности, а, с другой, создавая что-то вроде «государства внутри государства». Так что, да, такие дела, как дела Идрака и Бобиева – маркеры того будущего, которое нам готовят. И основания для серьёзного беспокойства тут, несомненно, есть.