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22.10.2021 12:29 (Мск), Москва, Платон Беседин
 
Авторская колонка, Дзен, миграция, Общество, Россия
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Проверка на прочность: Избежит ли наказания автор кощунственного перфоманса

Ну что же, прямо сейчас российские силовики проходят нешуточную такую проверку на прочность. А...

Ну что же, прямо сейчас российские силовики проходят нешуточную такую проверку на прочность. А вместе с ними испытывается и вся система безопасности в РФ.

Помните существо под названием Руслан Бобиев? Нет, ну и хорошо. Однако придётся мне немного напомнить. Этот недалёкий персонаж решил хайпануть и устроил перформанс (определение не моё) на фоне православного храма Василия Блаженного. Значит, он стоит такой гордый, сзади купола и кресты, а на коленях перед ним, типа делая то самое, расположилась девушка в форме полиции. Фу, дрянь! И глупость!

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Вообще в иные времена за такое в отделениях обрабатывали хорошенько дубинками так, чтобы не оставлять следов. Но сейчас у нас везде правозащитники, так что Бобиев спокоен. Правда, успел раскаяться. Но! Прошло немного времени – и Руслан свои показания изменил. Его быстренько перевели с особого режима на общий.

Возможно, связано это с делом Идрака Мирзализаде. Этот как бы комик оскорбил русских людей в своём выступлении, после чего такие же пентюхи, как и он, запустили акцию «Идрак – не враг», дали концерт и заработали денег. Ничего личного – только бизнес, угу. Так вот, Идраку пожизненно запретили въезд в Россию. Однако его адвокат подал апелляцию – и суд её удовлетворил, попросив изменить пожизненный запрет на что-то более разумное. Хотя, спрашивается, если Идраку так омерзительны русские люди, то пусть зарабатывает в других местах, не правда ли? Но и Бобиеву теперь не грозит серьёзное наказание. Говорят, могут и оставить его в России.

И тут надо понимать вот что. У нас привыкли извиняться перед кем и перед чем угодно, но только не перед русскими людьми, исповедующими традиционные ценности. Их оскорблять можно и даже модно. Таким, как Идрак. Таким, как Бобиев. И можно, конечно, взывать к совести, можно апеллировать к морали, но боюсь, что ничего, кроме силы, эти существа не понимают. Не способны просто. И потому, наказывая их, суд делает главное: отсекает подобные случае в будущем. Как с Pussy Riot в своё время. Ну да, пошумели. Только где сейчас «пуськи»? На свалке истории, бесполезные и забытые. А если при этом судебном процессе отсечь лишнюю шумиху, то будет вообще хорошо. Задумаются хайпующие в будущем.

Хотя и удовлетворённую апелляцию Идрака, и «отказку» Бобиева, ясное дело, стоит рассматривать в контексте недавнего возвращения мигрантов в Россию. Кто-то очень влиятельный лоббирует интересы подобных персонажей: с одной стороны, атакуя традиционные ценности, а, с другой, создавая что-то вроде «государства внутри государства». Так что, да, такие дела, как дела Идрака и Бобиева – маркеры того будущего, которое нам готовят. И основания для серьёзного беспокойства тут, несомненно, есть.

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