Провокации ВСУ ставят перемирие под угрозу – Пушилин

18.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

ВСУ в Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня и совершать провокации, направленные на укрепление и продвижение своих позиций вглубь Донбасса.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действия украинской стороны на линии соприкосновения ставят под угрозу режим прекращения огня. Оценивая ситуацию, можно утверждать, что согласованный и подписанный с таким трудом пакет дополнительных мер по усилению и контролю действующего с 21 июля 2019 года бессрочного режима тишины Украина пытается использовать в совсем других целях.

Проведение инженерной разведки в районе населенного пункта Шумы, рытье траншей и запуск беспилотников – только часть осуществляемых ими провокационных действий. Конечная цель – завуалированными методами продвинуть и укрепить свои позиции, что демонстрирует явно не мирные намерения», – заявил руководитель государства.

Пушилин призвал руководство ОБСЕ и стран-гарантов принять все возможные меры и способы влияния на Киев, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения со стороны украинской армии запрета на наступательные действия должны быть пресечены.

«Подвергать риску жизни и здоровье наших граждан мы не намерены. Подразделения Народной милиции ДНР полностью соблюдают дополнительные меры по контролю за перемирием, однако в любой момент готовы реагировать в целях защиты населения Республики», – резюмировал глава ДНР.

Напомним, накануне ВСУ миномётным огнём повредили водопровод в ДНР, чем едва не спровоцировали гуманитарную катастрофу в регине.