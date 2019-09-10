Прозападный режим Черногории готовит новый удар по Православной Церкви

10.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Правительство Черногории приняло решение о создании военного полигона на горе Синяевина, где находится храм святого Василия Острожского Чудотворца, относящийся к Сербской Православной Церкви, против которой местный прозападный режим развернул масштабное давление.

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Официально территория площадью в 7500 гектаров отводится для тренировок и организации стрельбища армии Черногории. Однако местные наблюдатели полагают, что речь идет об организации новой базы НАТО после того, как правящий режим осуществил втягивание страны в Североатлантический альянс вопреки протестам населения – численность местных вооруженных сил составляет всего несколько тысяч человек, черногорская армия не нуждалась в расширении полигонов.

«Полигон Синяевина охватывает части трех муниципалитетов: Шавник, Мойковац и Колашин. Совокупная площадь составляет 7,5 тысяч гектаров. Наша страна будет следовать своим национальным интересам, а оборона является одним из них», – заявил глава военного ведомства Предраг Бошкович.

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«Власть намерена всю святую гору отдать в руки наследникам наци-фашистов, которые уничтожат и осквернят это место. Косово и Метохия уже отравлены ураном, то же самое правительство допустит и здесь: позволит отравить землю и воду на Синяевине. Власть хочет отдать ее оккупантам, чтобы те сделали тут полигон для своих преступлений. Я благословляю народ встать на защиту этой земли, не допустить превращения этого места в источник зла, наподобие «Бондстила». Бесчестно устраивать тут военный полигон, на этом месте звучит святая истина Божья», – заявил митрополит, которого цитирует «Российская газета».

«Местное население, как и большинство граждан Черногории, выступают против использования этой красивой горы в качестве военного полигона, так как боятся экологической катастрофы и солдат из других стран НАТО»,- заявил Марко Ковачевич, пресс-секретарь оппозиционной черногорской партии «Новая сербская демократия», которого цитирует Sputnik.

«Я думаю, что полигон на Синяевине готовят, чтобы на нем в первую очередь учения проводили солдаты из Хорватии и Албании, а не те, кого называют армией Черногории. Это не только экологический, но и политический вопрос. Но, прежде всего, это вопрос безопасности. Если правительство Черногории продолжит проводить такую политику, в конце гражданам самим придётся защищаться от НАТО», – пояснил Ковачевич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее власти Черногории, инициировали изменения в законодательстве, чтобы конфисковать храмы и монастыри Сербской Православной Церкви с целью последующей передачи опекаемым режимом раскольникам – так называемой «Черногорской православной церкви».

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