Прозрение Арестовича: «Нас играют. Украина упустила свой шанс»

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Украина упустила шанс добиться военного поражения России и превратилась в сторону, которую используют другие игроки.

Об этом в эфире интернет-блога «Хвыля» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, ситуация выглядит так, что на победу Украины уже не готовы делать ставки – в этом сомневаются даже ближайшие соседи, поддерживающие киевский режим, в частности Польша.

В целом бывший советник президентского офиса считает, что Россия запустила процесс внутренней грызни в украинской верхушке, одним из свидетельств которого является недавняя гибель главы МВД Дениса Монастырскогои его зама Евгения Енина.

«Посмотрите на гибель Дениса Монастырского, руководства МВД. Вам не кажется, что мы в истории, которую крутим уже не мы? Вот выбили Арестовича, который был официальным голосом, одним из официальных голосов, вот много чего еще происходит – я как человек, который немножко к этим вещам имел отношение в жизни, могу сказать, что мы уже в истории, которую крутим не мы. И вы, улуюлюкая, посмотрите на себя – неважна фамилия человека, по отношению к которому предпринимаются сейчас определенные вещи. Они лупят по фигурам, которые считают ключевыми, потому что уже крутится история, которой мы не управляем. Прямо сейчас она крутится, мы внутри этой истории и они ее очень четко крутят. Поэтому прежде, чем гигикать над дурными русскими и радоваться, что мы непобедимы, напоминаю – мы непобедимы только до тех пор, пока мы не начали грызться друг с другом. Когда мы начали грызться друг с другом – мы очень победимы и в кратчайшие сроки, и неожиданно для самих себя», – сказал экс-чиновник.

«Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже. С 14 числа уже перестало быть на это похоже очень сильно. Как вы думаете, оценка от Дуды, президента Польши, и не только он сказал про решающие месяцы, что вообще неизвестно, выживет ли Украина, она просто так была сказана, или он на основе какой-то информации это говорит?.. Мы упустили не только военный шанс за это время – потеряли время, россияне нашли способ, начав мобилизацию, восстановить ситуацию на фронте и даже создать сейчас определенное превосходство по некоторым местам. Не только потому, что Запад не дал нам оружие – мы упустили общественный шанс внутриполитический и государственный. А когда ты упускаешь шансы – ты не играешь, тебя начинают играть, ты не успеваешь за ходами и у тебя фрустрация начинает возникать, ты начинаешь просаживаться психологически и выходить на нижние чакры», – заявил Арестович.

Отметим, что ранее Арестович признал, что жилой дом в Днепропетровске был разрушен из-за неудачной работы украинских систем ПВО.

После этого на Украине разразился скандал, а Воздушные силы ВСУ, сели в лужу, попытавшись опровергнуть слова чиновника.

В итоге на Арестовича посыпались обвинения и угрозы, после чего он заявил, что допустил ошибку из-за хронического недосыпания и подал в отставку.