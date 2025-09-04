Прозрение иноагента Латыниной: Русских на Украине травили задолго до войны

Весь фактаж по бандеровскому беспределу из Донбасса и Украины, от которого российские либералы отмахивались, как от «кремлёвской пропаганды», оказался не только правдой, но и одной из причин конфликта.

Об этом в интервью признанному СМИ-иноагентом Republic заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Весь фактаж по бандеровскому беспределу из Донбасса и Украины, от которого российские либералы отмахивались,...

«Когда начались все эти разговоры о генетических рабах, когда Ермак сказал, что русские – это биологический мусор, нация нелюдей и убийц, то это серьёзная заявка на целостную идеологию. Которую многократно высказывали представители официальных украинских властей.

От Данилова, который сказал, что русские не европейцы, а азиаты, до Подоляка, который недавно говорил, что среди русских мало славян, они в основном татары и мордва.

Это действительно нацистское высказывание. И не потому, что «русские – это мордва», а потому что предполагает, что мордва или татары – это какие-то второсортные нации…

Когда украинская пропаганда начала не просто рассказывать, а требовать от тебя рассказывать, что, дескать, это русские сами обстреливают Белгород или сами взорвали Крымский мост, ну, это выглядело как-то совсем неприлично», – рассказывала Латынина.

Третий момент, повлиявший на её пересмотр отношения к конфликту на Украине, она назвала самым существенным.

«Стало окончательно ясно, что этот украинский BLM, эти «деколонизаторы» – действительно очень влиятельны. И мы видим, что на Украине закрываются школы на русском языке, омбудсмены требуют, чтобы даже на переменах дети не говорили на русском языке, мовные патрули. Это действительно является полным выдавливанием русского языка и российской культуры из Украины.

И стало ясно, что это происходило задолго до начала войны и являлось одной из главных её причин. И стало ясно, что мой первоначальный взгляд на войну был очень примитивен», – заговорила вдруг прозревшая иноагент.

