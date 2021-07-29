Прозрение на украинском ТВ: Нужна нормализация отношений с РФ

29.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Без решения конфликта в Донбассе и нормализации отношений с Россией народ Украины может и не думать о восстановлении благополучия и процветающей экономики.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил Энрике Менендес, активист общественной группы «Ответственные граждане», учредитель аналитического центра «Институт региональной политики»,, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страдают жители неподконтрольных территорий и те, кто живут в зоне конфликта. Но мне кажется, что очень важно донести телезрителям и всем жителям Украины, что мы все страдаем от незаконченного конфликта. Потому что пока конфликт на Донбассе не закончится, при помощи политико-дипломатических соглашений, ни о каком росте нашей экономики не может быть и речи», – сказал он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что без решения конфликта в Донбассе и нормализации отношений с Россией украинский кризис будет усугубляться всё больше.

«Мне кажется, что просто не нашлось политика, достаточно адекватного и вменяемого, который найдёт те слова, чтобы достучатся к каждому украинцу. До тех пор, пока мы не закончим конфликт на Донбассе, не вернём наши неподконтрольные территории и не нормализуем отношения с Россией, мы все будем жить от года к году всё хуже. У нас будут расти тарифы , будет меньше рабочих мест и меньше возможностей для будущего наших детей. Вопрос мира на Донбассе – ключевой вопрос для будущего развития и благополучия нашей страны. Я бы хотел, чтобы мы говорили об этом очень однозначно», – заключил Менендес.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что вопреки общеевропейской практике и Конституции Украины, Киев собирается этой осенью повысить тарифы , чтобы решить свои проблемы за счёт народа.