«Чистая тарифная дискриминация»: украинское правительство безбожно нарушает Конституцию – эксперт

Вопреки общеевропейской практике и Конституции Украины, Киев собирается этой осенью повысить тарифы, чтобы решить свои проблемы за счёт народа.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор «Института города» Александр Сергиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очередная попытка правительства решить свои проблемы за счёт среднего класса. Кто больше потребляет электроэнергии, тот и заплатить должен больше.

Это прямо противоречит европейской практике, и вообще логике работы рынка – если ты покупаешь оптовую партию любого товара, то твоя цена будет ниже, чем розничная. Это работает во всей Европе, там дифференциация прямо противоположная – чем больше ты покупаешь электроэнергии, тем меньше платишь.

Понятно, что это коснётся каждой семьи, домохозяйства на Украине. Возможно, не все имеют газ, но электрику имеют почти все», – сказал он.