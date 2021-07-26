«Чистая тарифная дискриминация»: украинское правительство безбожно нарушает Конституцию – эксперт

«Чистая тарифная дискриминация»: украинское правительство безбожно нарушает Конституцию – экспертНовости Украины
Вопреки общеевропейской практике и Конституции Украины, Киев собирается этой осенью повысить тарифы, чтобы решить свои проблемы за счёт народа.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор «Института города» Александр Сергиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это очередная попытка правительства решить свои проблемы за счёт среднего класса. Кто больше потребляет электроэнергии, тот и заплатить должен больше.
Это прямо противоречит европейской практике, и вообще логике работы рынка – если ты покупаешь оптовую партию любого товара, то твоя цена будет ниже, чем розничная. Это работает во всей Европе, там дифференциация прямо противоположная – чем больше ты покупаешь электроэнергии, тем меньше платишь.
Понятно, что это коснётся каждой семьи, домохозяйства на Украине. Возможно, не все имеют газ, но электрику имеют почти все», – сказал он.
Также Александр Сергиенко подчеркнул, что такими действиями Киев нарушает Конституцию Украины.
«Это попытка решить проблемы тех, у кого нет денег, не государственническими методами, социальной помощью, а за счёт тех, у кого есть деньги.
Стоимость электроэнергии одна и та же, но одни будут платить больше, а другие меньше. Это напрямую противоречит Конституции Украины, согласно которой любая дискриминация по любым признакам невозможна», – резюмировал эксперт.
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