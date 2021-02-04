ПТУшная страна: украинских детей лишат возможности учиться в 9-11 классах

04.02.2021

Новости Украины

Через три года на Украине вступит в силу новая образовательная реформа, которая фактически лишит детей, проживающих в сельской местности или небольших городах, возможности учиться в старшей школе.

Об этом в ходе брифинга в Верховной раде заявила депутат от фракции «Доверие» Лариса Билозир, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, старшая школа, то есть 9-11 классы, а с 2027 года и 12 класс, могут стать недоступными для большинства школьников. На сегодняшний день на Украине идёт разделение школ на три группы: это начальные – 1-4 классы; гимназии – 5-9 классы, и лицеи 10-12 классы.

И, согласно закону, с 2024 года лицеи и гимназии должны быть разделены, и стартует профильное образование. Но, согласно действующему закону, лицеи, то есть 9-11 классы, могут создавать только областные советы и города с населением от 50 тысяч.

Возьмём на примере Винницкой области. Можно тут увидеть недопустимость этой нормы, потому что ни одна громада и ни один город не попадают под категорию «от 50 тысяч». Например, такие города, как Жмеринка, Могилёв-Подольский, Гайсин, Тульчин, Шаргород – они все имеют до 50 тысяч. И, согласно закону, там нельзя создавать лицеи, то есть, там не будет 9-11 классов», – сказала она.

Лариса Билозир подчеркнула, что в законодательстве для таких случаев прописана норма, позволяющая областным советам создавать лицеи. Однако на это необходимы большие средства, а после 2014 года бюджеты украинских облсоветов упали вдвое. Поэтому ни о каком создании новых учебных заведений не может быть и речи – им сложно даже финансировать ПТУ.

«Выходит, что дети будут вынуждены ездить в Винницу, чтобы учиться в 9-11 классе, и жить там в общежитиях. Я понимаю, что эта система очень похожа на американскую. Но мы – не Америка. У нас есть проблемы с дорогами, проблемы с автобусами. И не каждый может себе позволить содержать ребёнка в общежитии в областном центре и обеспечивать его обучение.

Этот закон нарушает конституционное право наших детей на полное общее среднее образование», – резюмировала парламентарий.

Напомним, ранее в Киеве признали, что статус «аграрной сверхдержавы», куда уверенно ведут Украину в последние несколько лет, предполагает отсутствие современного образования и политической элиты. При проведении такой политики Украина рискует потерять миллионы «лишних» граждан.

Также напомним, что жалующаяся на нехватку бюджета Лариса Билозир ранее стала участницей скандала, придя в Верховную раду с сумочкой, стоимостью в детки тысяч долларов.