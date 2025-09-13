Шведское правительство делает из России врага ради того, чтобы объяснить населению растущие расходы на армию.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил шведский публицист Маззе Нильсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда дело доходит до военно-промышленной прибыли, Швеция не имеет себе равных. Наша промышленность позволяла во время Холодной войны иметь 800 тысяч человек под ружьём, а также значительный флот и авиацию. Мы производили собственные самолёты, подводные лодки.

Этому, конечно, способствовало то, что мы не пострадали во Второй мировой войне. И сейчас все эти компании завоёвывают огромный рынок. Если у вас сегодня есть акции шведской оружейной промышленности, вы будете очень довольны», – сказал Нильсон.