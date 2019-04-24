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24.04.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Донбасс, Россия
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Пушилин опубликовал обращение к Путину

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина, подписавшего указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям республик Донбасса.

Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подписание Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа, позволяющего в упрощенном порядке получить гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик российское гражданство – это действительно важнейшая веха в истории наших молодых государств.

От лица всех граждан Донецкой Народной Республики я выражаю слова благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за такое важное для наших граждан решение. Мы долго ждали этого шага и безмерно рады, что этот день наступил. Спасибо!», – говорится в заявлении главы ДНР.

Также депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко заявил, что жители Донбасса заслужили стать гражданами большой Родины и продолжат свою борьбу за вхождение в состав русского государства.

 

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