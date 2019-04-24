Пушилин опубликовал обращение к Путину

24.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина, подписавшего указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям республик Донбасса.

Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подписание Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа, позволяющего в упрощенном порядке получить гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик российское гражданство – это действительно важнейшая веха в истории наших молодых государств.

От лица всех граждан Донецкой Народной Республики я выражаю слова благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за такое важное для наших граждан решение. Мы долго ждали этого шага и безмерно рады, что этот день наступил. Спасибо!», – говорится в заявлении главы ДНР.

Также депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко заявил, что жители Донбасса заслужили стать гражданами большой Родины и продолжат свою борьбу за вхождение в состав русского государства.