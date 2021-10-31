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31.10.2021 21:57 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
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Пушилин: План Украины – окружить ДНР и отрезать от России

Новости УкраиныВооруженные силы Украины стремятся выйти к границе через южное направление ДНР, чтобы отрезать Донбасс...

Вооруженные силы Украины стремятся выйти к границе через южное направление ДНР, чтобы отрезать Донбасс от России.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть ощущение и все признаки, которые говорят о том, что Украина готовится к войне или серьёзным провокациям, как, например, занятие тех или иных населённых пунктов, или выход на границу.

Для нас выход украинской армии к границе – направление, на котором мы всегда видим концентрацию личного состава и стягивание техники.

Давняя цель Украины – выйти на границу с РФ и отрезать ДНР, и занятие Старомарьевки – входит в эту логику событий.

Следует обратить внимание, что такие действия – чуть ли не последний шанс Зеленского для удержания ситуации ценой жизней на Донбассе, но подобные безумные поступки Зеленского и его команды нас не удивляют», – сказал Пушилин.

Ранее в Москве заявили, что Россия использует свои Вооруженные силы и решит проблему Донбасса в случае, если Украина решит провести наступление на республики.

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