Пусть идиот, лишь бы на русском не говорил: Нацсовет возмущён прослушкой Гончарука

18.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Наиболее «неприятным» в рассекреченных записях прослушки совещаний премьера Алексея Гончарука является не то, что украинские чиновники выставляют идиотами себя и президента, а то, что они говорят на русском языке в рабочее время.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию, беглый крымский майдановец Сергей Костинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По содержанию я могу сказать, что содержание не тянет ни на Гончарук-Leaks, ни на Гончарук-Gate. Это обычное рабочие совещание, где люди обсуждают, каким образом мы будем подавать определенные изменения, как будем объяснять президенту и обществу, что происходит в экономике, и как это сделать понятным.

Неприятно, конечно, слышать, что люди общаются на русском, потому что это определенным образом лицемерие – в рабочее время, а желательно и не в рабочее время, чиновник должен общаться на украинском языке», – заявил Костинский.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук стал фигурантом «кассетного скандала» – в Сеть была вброшена запись прослушки совещания Гончарука, где чиновник вместе с представителями финансового блока обсуждал, как убедить слабо разбирающегося в экономике президента Владимира Зеленского, что в бюджете нет «дыр», а аномальное укрепление курса гривны – это отнюдь не подготовка к обвалу в интересах валютных спекулянтов. При этом сам Гончарук в ходе беседы сделал признание, что тоже не является специалистом в экономике.