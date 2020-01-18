Украина будет тратить деньги на пропаганду для Крыма и Донбасса, заранее осознавая провал

18.01.2020, Крым, Максим Карпенко

Украина планирует создать два телеканала, которые будут вещать на русском языке для неподконтрольных Киеву республик Донбасса и на территорию Крыма.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию, беглый крымский майдановец Сергей Костинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, речь идет об информационном телеканале, вещающим проукраинскую пропаганду для русскоязычного населения зарубежья и о развлекательном телеканале для Донбасса и Крыма.

«Должен быть, по планам, создан информационный канал, то есть UATV должен быть переформатирован в информационный русскоязычный телеканал, который будет вещать за границами Украины на русскоязычную аудиторию и, таким образом, информировать русскоязычную аудиторию в России, в Германии, и где угодно, и второе – телеканал, который должен быть создан для оккупированных территорий. Это развлекательный телеканал, который будет… еще осенью дискуссия шла вокруг дух телеканалов – информационного и развлекательного. Потому что государственное иновещание нам нужно, а развлекательный канал создается, я так понимаю, для того, чтобы компенсировать кодировку наиболее популярных украинских телеканалов.

Этот развлекательный телеканал будет аккумулировать самый популярный развлекательный контент, фильмы, сериалы, передачи для того, чтобы эфирным путем, благодаря цифровому телевидению, аналоговой технологии телевидения распространять этот сигнал на подконтрольные и неподконтрольные территории на линии разграничения. На Донецк, Луганск и на территорию Крыма с «Чонгара», с «Чаплынки», «Скадовска» и так далее», – заявил Костинский.

При этом, член Нацсовета признал, что толку от вещания на Крым и Донбасс немного, передатчики с украинской стороны «добивают» вглубь лишь на 50-60 километров:

«По моему мнению, распространение этого контента не охватит всех жителей временно оккупированного Крыма. Это эфирное вещание. Чуда здесь точно не произойдет, потому что это физика. Эфирное вещание, цифровое, что мы знаем как Т2, аналоговое или FM – это всегда локальное вещание на расстояние 50-60 километров в зависимости от высоты подвеса, от мощности передатчика и так далее. Полностью компенсировать кодирование спутниковых телеканалов, по моему мнению, не удастся».

Ранее отставной американский военный, бывший глава представительства НАТО в России Юрий Табах, эмигрировавший из СССР, заявил, что Украине нужно создавать свой телеканал, который будет транслировать проукраинскую пропаганду в страны зарубежья, но на русском языке. По его мнению, эмигрантская русскоязычная среда не понимает «мову» и черпает информацию об Украине из российских медиа.