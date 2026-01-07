«Путин и Си воспользуются этим!» – в британском парламенте переживают из-за вторжения США в Венесуэлу
Похищение президента Венесуэлы подрывает западный «порядок, основанный на правилах».
Об этом в Палате общин заявил лидер партии «Либеральные демократы» Эдвард Дейви, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы, западная демократия, используем свою силу для защиты нашего образа жизни. Мы не вторгаемся в другие страны [Циничное враньё! – прим. ред.] Мы пытаемся распространять свои убеждения не силой, а убеждением.
Я разочарован тем, что ни премьер-министр, ни министр иностранных дел, ни кто-либо другой сегодня не выступил с таким же четким и смелым заявлением.
Мадуро – жестокий нелегитимный диктатор. Но это не дает президенту Трампу право на незаконные действия. Речь шла не об освобождении венесуэльского народа.
Трамп, отказавшись поддержать лауреата Нобелевской премии и смелую оппонентку Мадуро, показывает, что Трампу нет дела до демократии в Венесуэле», – сказал Дейви.
«Трамп считает, что может брать все, что захочет, и ему за это ничего не будет. На этот раз он нацелился на нефть. Мы знаем, что произошло. Когда американский президент развязывает незаконную войну под предлогом неминуемой угрозы, мы осуждаем действия Трампа.
Суверенитет государств и международное право имеют значение. Без них мир станет гораздо опаснее. Любой, кто думает, что действия Трампа заставят Китай или Россию задуматься, либо безнадежно отчаялся, либо наивен до глупости.
Путин и Си воспользуются этим, чтобы укрепить свои позиции на Украине и Тайване. А вы, если думаете, что Трамп остановится на Венесуэле, то явно не читали его новую стратегию национальной безопасности. Он уже угрожает Колумбии, Кубе, Гренландии и даже демократическим странам Европы», – добавил британец.
