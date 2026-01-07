Похищение президента Венесуэлы подрывает западный «порядок, основанный на правилах».

Об этом в Палате общин заявил лидер партии «Либеральные демократы» Эдвард Дейви, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы, западная демократия, используем свою силу для защиты нашего образа жизни. Мы не вторгаемся в другие страны [Циничное враньё! – прим. ред.] Мы пытаемся распространять свои убеждения не силой, а убеждением.

Я разочарован тем, что ни премьер-министр, ни министр иностранных дел, ни кто-либо другой сегодня не выступил с таким же четким и смелым заявлением.

Мадуро – жестокий нелегитимный диктатор. Но это не дает президенту Трампу право на незаконные действия. Речь шла не об освобождении венесуэльского народа.

Трамп, отказавшись поддержать лауреата Нобелевской премии и смелую оппонентку Мадуро, показывает, что Трампу нет дела до демократии в Венесуэле», – сказал Дейви.