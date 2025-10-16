«Путин и Трамп готовят встречу в Будапеште» – помощник президента РФ Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о подготовке к встречи в Венгрии.
Об этом говорится в заявлении помощника президента РФ Юрия Ушакова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По его словам, была достигнута договоренность о том, что представители двух стран незамедлительно займутся подготовкой встречи, которая может пройти, например, в Будапеште.
Сроки встречи Путина и Трампа могут проясниться по итогам телефонных переговоров Лаврова и Рубио, которые пройдут в ближайшие дни. При этом Будапешт как место встречи был предложен именно Трампом.
Кроме того, затрагивалась проблематика возможных поставок Украине ракет «Томагавк», говоря о которой, Путин повторил, что они не изменят ситуации на поле боя, но нанесут существенный ущерб отношениям стран.
Также Трамп пообещал на завтрашней встрече с Зеленским в Овальном кабинете учесть все соображения, выдвинутые Путиным в ходе телефонного разговора.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, опубликовал «твит» по итогам переговоров. По его словам, стороны много времени посвятили обсуждению торговли между РФ и США после окончания боевых действий на Украине.
«Президент Путин и я затем встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия — чтобы попытаться положить конец этой «позорной» войне между Россией и Украиной.
Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодня по телефону был достигнут большой прогресс», – прокомментировал Трамп.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: