Путин может откомандировать с Украины 200 тысяч бойцов на захват за три дня всей Скандинавии – украинский офицер

Москва готовит нападение на Скандинавию, чтобы в дальнейшем разменять её на Украину.

Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Балтийском море русские серьёзно прижаты, в частности Данией, которая контролирует пролив в Атлантику. И скандинавские страны Путин до недавнего времени рассматривал как такие, которые не будет сильно защищать даже США.

И атака на скандинавские страны, и быстрая победа, дали бы ему возможность договориться с Трампом в формате: мы выходим из скандинавских стран, ты говоришь, что всех спас, но идёшь на уступки по Украине.

С Европой понятно, там от НАТО одно название. Военные там путаются в своей бюрократии вместо активной работы», – сказал Тимочко.